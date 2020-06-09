Altay, Akhisarspor karşısında galibiyet hedefliyor - Son Dakika

Altay, Akhisarspor karşısında galibiyet hedefliyor

TFF 1. Lig takımlarından Altay'ın sportif direktörü Murat Uluç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin ardından lige hazır döndüklerini ve Akhisarspor karşısında galibiyet hedeflediklerini kaydetti.

Altay, Akhisarspor karşısında galibiyet hedefliyor, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Altay'ın sportif direktörü Murat Uluç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin ardından lige hazır döndüklerini ve Akhisarspor karşısında galibiyet hedeflediklerini kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlılar, 21 Haziran'da Akhisarspor ile Bornova Doğanlar Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, Akhisarspor'u mağlup ederek Süper Lig hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini aktardı.

Salgın sürecinden önce takım olarak iyi bir hava yakaladıklarına işaret eden Uluç, "Üst üste aldığımız başarılı sonuçlar vardı. Ancak kimsenin öngöremediği bir salgın süreci yaşandı. 19 Mart 2019 tarihinde ligler ertelendi. Biz de o süreçten sonra oyunculara ilk etapta evlerinde bireysel çalışma programı hazırladık ve bu şekilde çalıştık." ifadelerini kullandı.

Uluç, mayıs ayının ilk haftasından önce tesislerde koronavirüs testlerinin yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Test sonuçlarımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Oyuncularımız da hocamız Yalçın Koşukavak'ın kendilerine vermiş olduğu antrenman programını iyi uygulayarak geri döndüler. Mayıs ayının ortasından itibaren takım olarak idmanlara başladık. Futbolcularımızın idmanlarını takip ediyorum. Onları hazır ve istekli olduklarını gördüm."

"Hedef Süper Lig"

Akhisarspor karşılaşmasına büyük önem verdiklerinin altını çizen Uluç, Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmayı istediklerini vurguladı.

Uluç, Akhisarspor maçından 3 puanla ayrılmak üzere motive olduklarına dikkati çekerek, transfer görüşmelerini de sezon sonuna bıraktıklarını açıkladı.

Transfer dönemi olmasa da birçok oyuncunun transfer teklifi aldığına değinen Uluç, şunları kaydetti:

"Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim olarak şu anda transfer tekliflerine kulağımızı tıkadık. Bizim Altay olarak bir hedefimiz var. Bu Büyük Altay'ı layık olduğu Süper Lig'e çıkarmaktır. Sezon bittikten sonra oyuncularımıza gelen transfer tekliflerini oturup değerlendiririz. Şu anda Altay'da yöneticisinden futbolcusuna kimsenin transferi düşündüğü yok. Tek düşüncemiz takımı Süper Lig'e çıkarmak."

Murat Uluç, gelecek hafta sonu oynanacak maç öncesinde sakat ve eksik oyuncuları bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Murat Uluç, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:33 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, Akhisarspor karşısında galibiyet hedefliyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat! Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var         
16:04
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar         
15:58
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi         
15:51
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek         
15:48
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi         
15:43
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı         
15:38
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor         
15:36
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun         
15:27
Kalça şampiyonu fenomen Jessica Lopes'den taraftarı heyecanlandıran vaat: Soyunacağım Kalça şampiyonu fenomen Jessica Lopes'den taraftarı heyecanlandıran vaat: Soyunacağım         
15:20
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı         
15:07
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var         
14:57
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu         
14:53
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı         
14:47
Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi Eşinin dedikodusunu yapan arkadaşını öldüren kocaya, müebbet hapis cezası verildi         
14:39
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak         
14:28
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi         
14:21
Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu Ada Hegerberg, 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan tarihteki ilk kadın futbolcu oldu         
14:19
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı         
14:15
'Buraya kim çıkar' demeyin! Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor 'Buraya kim çıkar' demeyin! Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor         
14:13
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı         
14:10
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı         
14:09
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:07
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi         
14:06
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm         
14:01
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı         
13:56
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor         
13:50
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak         
13:49
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi         
13:30
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti         
13:29
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 16:43:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay, Akhisarspor karşısında galibiyet hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]