Altay-Akhisarspor maçı oynanacak mi? TFF talimatnamesi ne diyor? - Son Dakika

Altay-Akhisarspor maçı oynanacak mi? TFF talimatnamesi ne diyor?

TFF 1. Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da, 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüse rastlanırken, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu.

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TFF 1. Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da, 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde koronavirüse rastlanırken, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu.


ALTAY-AKHİSAR MAÇI ERTELENECEK Mİ? TFF TALİMATNAMESİ NE DİYOR?


Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı "Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı"nın "Madde 6-İlave Sağlık Tedbirleri"nin 7. fıkrasında konuyla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:


"Kulüp Doktorlarının A Takım Listesinde bulunan ve müsabaka isim listesine yazacakları genç futbolcularının, idarecilerinin, teknik adamlarının, görevlilerinin ve destek ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yapılmış COVID-19 PCR test sonuçlarını Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 11: 00'de TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'ne teslim etmesi zorunludur. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırmayanlar stadyuma giremez, müsabakalarda yer alamazlar. Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir."


FATİH KARABULUT: MAÇ İÇİN ERTELEME TALEBİMİZ YOK, OYNAMA TARAFTARIYIZ


Bu arada BeIN Sport'a konuşan Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ise "Dün, PCR testimiz vardı. Toplam 12 kişide testlerimiz pozitif çıktı. Bugün tekrar PCR ve antikor testi de olduk. Yeni sonuçlar önüme geldi. 12 kişi hariç diğer herkesin sonuçları negatif. 12 kişide pozitif vaka var, hepsi de hastanede. Ama sağlıklarına bakıldığında hiçbir sorun yok. Ateş, öksürük gibi şeyler yok. 12 vakada da semptomlar görülmedi. Federasyon'a görüşmemiz oldu ama biz zaten iptal yönünde değildik. Oyuncular, 3 aydır hazır. Pozitif vakalar, oyuncuların psikolojisini biraz bozdu tabii. Biz, oynama taraftarıyız" ifadelerini kullandı.


SPOR ARENA CANLI YAYININDA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ


Yılmaz Vural, Spor Arena Instagram canlı yayınında "Sanki 2, 3. Lig'deki takımlar takım değil. Hep Süper Lig, Süper Lig... Türkiye'de 126 profesyonel takım olduğu unutuluyor. Diğerleri nerede oynayacak? Kendimi onların yerine koyuyorum. Biz önemsisiz diye düşünüyorlardır. Türkiye'de 18 kulüp yok, 126 kulüp var. Lütfen bu konu gündeme gelsin. Türkiye'de teknik direktörler umursanmıyor tabii. Kimse sormuyor bize" sözlerini kullanmıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 02:19 

Son Dakika Spor Altay-Akhisarspor maçı oynanacak mi? TFF talimatnamesi ne diyor? - Son Dakika Spor
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