Son Dakika Haberleri: Altay, Akhisarspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor
Son Dakika Spor Altay, Akhisarspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor - Son Dakika Spor

Altay, Akhisarspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, bu haftaki Akhisarspor karşılaşmasıyla çıkışa geçeceklerine inandığını bildirdi.

Altay, Akhisarspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, bu haftaki Akhisarspor karşılaşmasıyla çıkışa geçeceklerine inandığını bildirdi.

Töraydın, yaptığı yazılı açıklamada, ligde lider Hatayspor'un 6 puan gerisinde yer aldıklarını, bunu kapatabilecek güçte olduklarını belirtti.

Son 3 haftayı puansız geçtiklerini hatırlatan Töraydın, "Lig geçen sezona oranla denk güçlerin yarıştığı daha zor bir maraton haline geldi. 3 puan aslanın ağzında. Sonuna kadar istikrarını koruyan başarıya ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Töraydın, takımda bireysel sıkıntıların bulunduğunu ancak bunları çözmenin zor olmadığını aktararak, "Beklenen çıkışı bu hafta yakalayacağımıza inancımız tam." yorumunu yaptı.

Yapımı süren Alsancak Stadı'nın tahsisi için her platformda çalıştıklarına değinen Töraydın, şunları kaydetti:

"Biz ne kadar başarılı ve yukarıda olursak stadın tahsisini alma konusunda da bir adım öne geçeriz. Bu yıl Süper Lig'e çıkıp rakiplerimizi Altay Alsancak Stadı'nda ağırlamak istiyoruz. Bu sezon ligin ikinci yarısını da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynamak için de gereken başvuruyu yaptık."

Kazımcan Karataş için Galatasaray'dan teklif var

Töraydın, genç oyuncuları Kazımcan Karataş için Galatasaray'dan teklif geldiğini, yönetim kurulunun konuyu önümüzdeki hafta değerlendireceğini belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"Altyapı geleneğimiz sürüyor. Ancak altyapı çalışmaları için tesis konusunda sıkıntımız var. Günlük başarılardan çok kalıcı bir altyapı sistemi için çalışıyoruz. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile önemli bir proje üzerindeyiz. Süper Lig'e yükselip tesisleşmeyi sağladığımız taktirde Altay eski gücüne dönerek Anadolu futbolunun baş aktörü olacaktır."

Türkiye Futbol Federasyonu, Alsancak Stadı, Hatayspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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