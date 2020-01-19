Altay, Ali Tandoğan'la ilk kez mağlup - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay, Ali Tandoğan'la ilk kez mağlup - Son Dakika Spor

Altay, Ali Tandoğan'la ilk kez mağlup

14 dakika önce

Genç teknik adam önderliğinde çıktığı ilk maçta İzmir'de Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Altay, Ali Tandoğan'la ilk kez mağlup, System.String[]

Genç teknik adam önderliğinde çıktığı ilk maçta İzmir'de Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. İlk yarının son haftasında evinde Giresunspor'la 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisinde teknik patron Ali Tandoğan, Ümraniye önünde ilk kez mağlubiyet görmüş oldu.


Son dakikalarda gol yemenin insanı çok üzdüğünü dile getiren teknik direktör Ali Tandoğan, "Rakibin duran toplar dışında ikinci yarıda girdiği bir pozisyon bile yok. Hızlı hücum yaparak gol atmak istedik. Girdiğimiz 1-2 net pozisyonu atamadık. Bu mağlubiyetten çıkarılacak çok ders var. Skor almak çok önemli. Aldığınız skor yaptıklarınızın önüne geçiyor. Biz iyi yoldayız, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Daha çok şeyler başaracağız. Tedbirlerimizi alarak kalan maçlarımızda daha iyi olacağız" dedi.


Öte yandan Altay'da forvet Hüsamettin, İstanbulspor maçı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.


KAZIMCAN'IN İLK HEYECANI


Altay'ın altyapısından yetişen genç kanat oyuncusu Kazımcan Karataş, Ümraniyespor deplasmanında ilk profesyonel maçına çıkmanın heyecanını yaşadı.


Süper Lig ekiplerinin radarında olan 17 yaşındaki futbolcu müsabakanın 90'ıncı dakikasında Tavares'in yerine oyuna girdi. Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Kazımcan, futbola başladığı Altay'ın formasını 1'inci Lig'de ilk kez taşıma tecrübesi yaşadı.

Ali Tandoğan, İzmir, Altay, Genç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:08 
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