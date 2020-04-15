Altay, altyapıdaki oyuncularını evlerinde formda tutmaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay, altyapıdaki oyuncularını evlerinde formda tutmaya çalışıyor - Son Dakika Spor

Altay, altyapıdaki oyuncularını evlerinde formda tutmaya çalışıyor

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kenan Tiyanşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında altyapı oyuncularının antrenörleri tarafında verilen antrenman programlarını uyguladıklarını bildirdi.

Altay, altyapıdaki oyuncularını evlerinde formda tutmaya çalışıyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kenan Tiyanşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında altyapı oyuncularının antrenörleri tarafında verilen antrenman programlarını uyguladıklarını bildirdi.

Tiyanşan, yaptığı yazılı açıklamada, salgınının başlamasının ardından akademi liglerinde maçların oynanmadığını, kendilerinin de tüm yatılı ve bölgedeki oyuncuları evlerine gönderdiklerini belirtti.

Bu süreçte birtakım planlamalar yaptıklarını aktaran Tiyanşan, şunları kaydetti:

"Teknik ekibimiz ve antrenörlerimiz bir araya gelerek sporcularımızın evlerinde uygulayabilecekleri antrenman programları oluşturup, bunları tüm oyuncularımızla paylaştılar. Bu programlar antrenörlerimiz tarafından Whatsapp üzerinde kurulan gruplardan takip edilmekte ve eğitimler aralıksız devam etmektedir. Ayrıca Türkiye çapında 94 şube ve 12 bini aşkın öğrencimizin bulunduğu Altay Futbol Okullarımızda YouTube kanalımız üzerinden hocalarımızın hazırlamış oldukları eğitim videoları ile evlerindeki oyuncularımızı formda tutuyoruz."

Tiyanşan, profesyonel futbolda altyapıların öneminin daha da artacağını belirterek, "Altay her zaman bir okul, yetiştirici bir kulüp olmuştur." ifadelerini kullandı.

A Takımın teknik direktör Yalçın Koşukavak ile çok iyi bir hava yakaladığını bildiren Tiyanşan, "Liglerin müsabakaların oynanarak tamamlanacağını düşünüyorum. Kalan son 6 maçımızda da iyi sonuçlar alıp Süper Lig'e çıkacağımızdan hiçbir şüphem yok. Çok büyük bir camiayız. Alt ve üst yapımızla Süper Lig'e büyük heyecan ve renk katacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:36 Kaynak: AA

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