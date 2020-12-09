Altay Ankaraspor: 3-0 - Son Dakika

Altay Ankaraspor: 3-0

09.12.2020 21:04
Altay Ankaraspor: 3-0, System.String[]

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Murat Şener (xx), Mehmet Şengül (xx)ALTAY: Cihan (xx) - Tolga (xx), İbrahim (xxx) (Dk. 65 Lokman xx), Berkay (xx), Özgür (xx), Thiam (xx), Yılmaz (x) (Dk. 46 Harun xx), Kappel (xxx) (Dk. 87 Putsila), Regattin (xxx), Ziya (x) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Murat Şener (xx), Mehmet Şengül (xx)

ALTAY: Cihan (xx) - Tolga (xx), İbrahim (xxx) (Dk. 65 Lokman xx), Berkay (xx), Özgür (xx), Thiam (xx), Yılmaz (x) (Dk. 46 Harun xx), Kappel (xxx) (Dk. 87 Putsila), Regattin (xxx), Ziya (x) (Dk. 46 Erhan xxx), Paixao (xxx) (Dk. 74 Gnanduillet xx)ANKARASPOR: Emre (x) - Ali (xx), Emre Can (x) (Dk. 70 Doğukan x), Umar (x), Thales (xx), Ayuk (x) (Dk. 83 Hacı Ömer), Mahmut (xx), Beykan (xx), Engin (x) (Dk. 63 Erdem x), Barış (x), Levent (x)GOLLER: Dk. 46 ve Dk. 69 (P) Paixao, Dk. 82 Erhan (Altay)KIRMIZI KART: Dk. 86 Levent (Ankaraspor)SARI KARTLAR: Kappel, Berkay, Gnanduillet (Altay) - Doğukan, Ali, Levent, Thales (Ankaraspor)

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarışı veren Altay, 13'üncü haftada konuk ettiği düşme hattındaki Ankaraspor'u 3-0 mağlup etti. Altay'ın gollerini 46'ncı dakikada ve 69'uncu dakikada penaltıdan Paixao ile 82'nci dakikada Erhan attı. Ankaraspor'da Levent 86'ncı dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla İzmir ekibi 20 puana ulaşırken, Başkent temsilcisi 8 puanda kaldı.

11'inci dakikada ev sahibi ekipten Regattin ceza sahası dışından şansını denedi, top yandan auta gitti.20'nci dakikada Altaylı Kappel sağdan ortaladı, Yılmaz'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.30'uncu dakikada Ankaraspor atağında Beykan sağ çapraz sert vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.42'nci dakikada konuk ekipten Barış sol çapraz vurdu, kaleci Cihan uzanarak topa sahip oldu. İlk yarı 0-0 sona erdi.46'ncı dakikada Altay golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Erhan'ın şutunda kaleci Emre'nin çeldiği top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Paixao meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.59'uncu dakikada Kappel'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Regattin'in şutunda top yan ağlarda kaldı.69'uncu dakikada sağdan ceza sahasına giren Kappel, kaleci Emre'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Paixao, sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.78'inci dakikada Harun'un sol çaprazdan plasesinde top direği sıyırdı.82'nci dakikada Altay'ın soldan kazandığı serbest vuruşta Regattin ceza sahasına yerden kesti, Erhan gelişine bir vuruşla farkı 3'e çıkardı: 3-0. Bu golden sonra Altaylı futbolcular ırkçılık karşıtı bir poz verdi.86'ncı dakikada Ankarasporlu Levent ile Altaylı Gnanduillet arasında yaşanan ikili mücadele sonrası itişmeler yaşandı. Hakem Taşkınsoy, üst üste iki sarı kart gösterdiği Levent'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Gnanduillet ise sarı kart gördü.

Altay maçı 3-0 kazandı.


- İzmir
Altay Ankaraspor: 3-0

Murat Şener, Ankaraspor, Bornova, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay Ankaraspor: 3-0 - Son Dakika Spor


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