Altay Araya Moralli Girdi
1 saat önce
SPOR Toto 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u evinde rahat bir oyunun ardından 4-0 yenen Altay, milli maç arasına oldukça moralli girdi.
SPOR Toto 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor
'u evinde rahat bir oyunun ardından 4-0 yenen Altay
, milli maç arasına oldukça moralli girdi. Son 6 maçta 5. galibiyetini alan siyah-beyazlılar 37 puana yükselerek bitime 7 maç kala Play-Off umutlarını sürdürdü. Önceki hafta Ankara
'da Gençlerbirliği
'ne karşı alınan 1-0'lık yenilgiyi telafi ettiklerini belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar
, "Karabükspor adına üzgünüm ama biz kritik bir maçı kazandık. Yarışı sürdüreceğiz" dedi.
Milli arayı verimli bir şekilde değerlendireceklerini ifade eden Karafırtınalar, "Karabükspor maçında milli ara nedeniyle takımda tatil havası vardı. O nedenle göründüğü kadar kolay bir maç oynamadık. Neticede 3 puanı almak çok önemliydi. Her hafta üzerine koyarak ilerleyeceğiz" yorumunu yaptı.
Altay, önündeki 7 maçta Denizlispor
(D), Gazişehir Gaziantep
, Adana Demirspor
(D), Hatayspor
, Altınordu
(D), Eskişehirspor
, Osmanlıspor (D) ve Elazığspor
'la kozlarını paylaşacak. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:54 Kaynak: DHA
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