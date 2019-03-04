Son Dakika Haberleri: Altay-Balıkesirspor Baltok Maçının Ardından

Altay-Balıkesirspor Baltok Maçının Ardından

52 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın sahasında Balıkesirspor Baltok'u tek golle geçtiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Altay-Balıkesirspor Baltok Maçının Ardından, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın sahasında Balıkesirspor Baltok'u tek golle geçtiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Balıkesirspor Baltok galibiyetiyle üst üste 4. maçını kazanan Altay'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, kalan haftalarda da bu performansı sürdürerek Play-off için avantajlı konuma gelmek istediklerini söyledi. Karafırtınalar, "Son 5 maçta 13 puan oldukça yüksek bir ortalama. İlk yarıda 17 puan toplayan takım, bu süreçte 13 puan topladı. Bu hiç kolay değil, takdir edilmesi gereken bir şey. Bu puanları almasak belki de düşmenin en büyük adaylarından olacaktık. Kalan haftalarda bu performansı sürdürerek Play-off için avantajlı duruma geçmek istiyoruz. Şimdi önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Yarından itibaren o maça hazırlanmaya başlayacağız" dedi.

Balıkesirspor Baltok cephesi

Haftayı mağlubiyetle kapatan Balıkesirspor Baltok'un Teknik Direktörü Giray Bulak ilk yarıda oynadıkları kötü oyun sebebiyle mağlup olduklarını söyledi. Bulak, "Gol attığımızda sorunları çözen bir takımız ama atamadığımız da işler zorlaşıyor. Tek golle mağlup olmak ikinci yarıda alışkanlık haline geldi. İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Rakibin attığı golde Süleyman Abay'ın talihsiz bir blokajı vardı. Talihsiz bir şekilde golü kalemizde gördük. Oyuncularım da golde pozisyon hatası yaptı. İkinci yarıda sahaya yüreğimizi koyduk. Oyunu ele geçirmemize rağmen golü bulamadık. Oyuncularıma ilk yarıda gösterdikleri performanstan dolayı kızgınım ama ikinci yarıda oynadıkları oyundan da memnunum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:49 Kaynak: İHA

Altay, Balıkesirspor, Spor
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