Altay Başkanı Ekmekçioğlu asker ocağında - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay Başkanı Ekmekçioğlu asker ocağında - Son Dakika Spor

Altay Başkanı Ekmekçioğlu asker ocağında

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu vatani görevini yapmak için Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'na gitti.

Altay Başkanı Ekmekçioğlu asker ocağında, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu vatani görevini yapmak için Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'na gitti. Bedelli olarak askerlik hizmetini yapan başkan Özgür Ekmekçioğlu, kışlasında Altay forması giyerek kulübün 106'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Camiaya asker ocağında mesajlar veren Ekmekçioğlu, "Sevgili büyük Altaylılar, değerli camiamız. Kulübümüzün 106'ncı yılını kutluyorum. Vasıf Çınarların, Necati Beylerin kurduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği, nice ilklere imza atan kulübümüzün 106'ncı yılını kutlamanın verdiği onuru yaşıyorum. Ancak öncelikle aranızda olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda askerde olduğum olduğum için aranızda değilim. Ama kalbim, gönlüm sizlerle. 106'ncı yılımızda camiamıza birlik, beraberlik ve sonrasında şampiyonluk dolu bir yıl diliyorum. İnşallah bu sene hak ettiğimiz yerde, sezon sonunda Süper Lig'de oluruz. Bütün herkese sevgi ve saygı dileklerimi gönderiyorum" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Kütahya, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:43 Kaynak: DHA
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