Altay Başkanı Ekmekçioğlu koronavirüse yakalandı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konuyla alakalı gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Hastanede müşahede altında bulunan başkanımızla ilgili tüm sağlık protokolleri titizlikle uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.Altay'da geçen ekim ayında teknik direktör Yücel İldiz ve 24 futbolcu dahil toplam 34 kişide koronavirüs tespit edilmişti.