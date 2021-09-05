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Altay Başkanı Ekmekçioğlu projelerini açıkladı - Son Dakika

Altay Başkanı Ekmekçioğlu projelerini açıkladı

05.09.2021 11:34
Altay Başkanı Ekmekçioğlu projelerini açıkladı, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlıların yeni vizyonunu anlatıp, plan ve projelerini açıklarken, kulübü geleceğe taşıyacak önemli adımlar atılacağını vurguladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlıların yeni vizyonunu anlatıp, plan ve projelerini açıklarken, kulübü geleceğe taşıyacak önemli adımlar atılacağını vurguladı. TFF 3'üncü Lig'de aldığı Altay'ı 5 sezonda 18 yıldır hasret kaldığı Süper Lig'e taşıyan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı kulübün Türk futbolunda her zaman farklı bir konuma sahip olduğunun altını çizdi. "Altay, sadece bir futbol kulübü değildir" vurgusu yapan Ekmekçioğlu, "Savunduğumuz değerler, felsefemiz ve vizyonumuzla her dönemde ülkemizin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olduk. Şimdi ise yepyeni bir döneme başlıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINDA ALTAYLI OLACAK"

"Bize düşen görev; 100 yıllık bu camiayı gelecek nesillere sapasağlam bir şekilde bırakmak" saptamasında bulunan Ekmekçioğlu, "Armamızdaki yaprak, büyüklük ve sonsuzluğu simgeliyor. Ağacın kökleri ise bu kentin her sokağında, her mahallesinde, her ilçesinde. Bu noktada bizim işimiz; köklerin tüm ülkeyi sarmasını sağlamak. Daha da büyüyüp kök salacağız ve Türkiye'nin her noktasında bir Altaylı olana kadar devam edeceğiz" diye konuştu."ALTAY'I BÜYÜK YAPAN DEĞERLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ""İlk hedefimiz; Altay'ı Büyük Altay yapan değerlere sahip çıkmak" diyen Ekmekçioğlu, "Herkesin kalbinin yeniden Altay ile çarpmasını sağlayacağız. Alsancak'taki kulüp binasında yıllarca yaşanan heyecanı yeniden yaşatacağız. Bu, benim için kazanılan üç şampiyonluktan, Süper Lig'den ve yapacağımız her şeyden çok daha önemli. Skorlar gelip geçicidir ama kulübümüzü bugünlere getirenler asla ve asla unutulamaz" yorumu yaptı."ÇOCUKLAR YİNE ALTAY'A GELECEK "Futbol altyapı organizasyonunda önemli atılımlar yapılacağını kaydeden genç başkan, "Altay, yıllarca ülkemizin en büyük yetiştirici kulübü kimliğini taşıdı. Toprak, Atakan, Sinan, Erdi, Necati, İbrahim Akın ve Çağdaş Atan gibi değerler; tesisler ve sahalarla değil Altay geleneği ve emek sayesinde yetişti. Halen Okay Yokuşlu ve Cenk Özkaçar, Avrupa'da kulübümüzü temsil ediyor. Babaların, ellerinden tuttukları çocuklarını yine Altay Kulübü'ne getireceği ortamı yaratacağız" dedi."KURUMSAL YAPILANMA TAMAMLANACAK"Kurumsal yapılanmanın yeni dönemde hız kazanıp tamamlanacağını belirten Ekmekçioğlu, "Futbol, sadece hafta sonunda 90 dakikada başlayıp biten bir olay değil. Marka değeri, ürün yönetimi, iletişim, satın alma ve üretim süreçleri, maliyetler, taraftar ve pazarlama analizleri, finans gibi çok önemli faktörleri de içerisinde barındırıyor. Böyle bir süreci, kurumsallaşma olmadan yönetemezsiniz. Bu nedenle Altay Kulübü artık geri dönülemez bir kurumsallaşma dönemi içerisine girdi" diye konuştu."TARİHİ ANLAŞMA GELİYOR"Çok kısa sürede büyük bir müjde vereceklerini söyleyen Altay Başkanı Ekmekçioğlu, "Kurumsallaşma hamlemiz ile birlikte kulübümüzün gelir kalemlerinde önemli değişimler yaşanacak. Naklen yayın ve isim hakkı gelirlerinden oluşan modelin dışına çıkıp kulübümüzü çok önemli ve kalıcı bir gelir kaynağına kavuşturacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde bununla ilgili detaylı açıklamalar yapacağız ama şimdiden söyleyebilirim ki, Altay tarihinin en önemli anlaşmalarından biri olacak" dedi."TOPLUMUN HER KESİMİNİ KUCAKLAYACAĞIZ""Altay, toplumun her kesimini kucaklayan bir yapıya bürünecek" diyen Başkan Ekmekçioğlu sözlerini şöyle tamamladı: " İzmir'den çıkıp tüm Türkiye'ye yayılacak bir kadın futbol hareketi başlatıyoruz. Bu girişime, yeni dönem planlamamızın ön önemli adımlarından biri gözüyle bakıyoruz. Ülkemizin batıya en yakın, en modern kenti İzmir'de başlatacağımız bu hareketin, kulübümüzü en kısa sürede bambaşka bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz."

Altay Başkanı Ekmekçioğlu projelerini açıkladı

Spor Toto Süper Lig, Türkiye, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay Başkanı Ekmekçioğlu projelerini açıkladı - Son Dakika Spor


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