Altay Başkanı Ekmekçioğlu projelerini açıkladı

SÜPER Lig ekiplerinden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlıların yeni vizyonunu anlatıp, plan ve projelerini açıklarken, kulübü geleceğe taşıyacak önemli adımlar atılacağını vurguladı. TFF 3'üncü Lig'de aldığı Altay'ı 5 sezonda 18 yıldır hasret kaldığı Süper Lig'e taşıyan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı kulübün Türk futbolunda her zaman farklı bir konuma sahip olduğunun altını çizdi. "Altay, sadece bir futbol kulübü değildir" vurgusu yapan Ekmekçioğlu, "Savunduğumuz değerler, felsefemiz ve vizyonumuzla her dönemde ülkemizin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olduk. Şimdi ise yepyeni bir döneme başlıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINDA ALTAYLI OLACAK"