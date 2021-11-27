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SPOR Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: Alsancak bizim için bir stat değil; bir ev, bir yuva - Son Dakika

SPOR Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: Alsancak bizim için bir stat değil; bir ev, bir yuva

27.11.2021 11:51

SPOR Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: Alsancak bizim için bir stat değil; bir ev, bir yuvaMustafa AKIN / - Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni açılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'yla ilgili olarak, 'Orası bizim için bir stat değil, bir ev, bir yuva.

SPOR Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: Alsancak bizim için bir stat değil; bir ev, bir yuva

Mustafa AKIN/ - Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni açılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'yla ilgili olarak, 'Orası bizim için bir stat değil, bir ev, bir yuva. Mustafa Denizli bugün Mustafa Denizli ise tarihinde nice şampiyonluklar yaşadıysa hepsi burada var olmuştu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Medipol Başakşehir, Altay ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen statları ile ilgili konuşan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, 'Çok duygulu bir gün geçirdik. 2013'te yıkılan stadyumumuz çok şükür açıldı. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın temelini attığı, Spor Bakanlığımızın yaptığı bu nadide stadyumun açılışını Cumhurbaşkanımız yaptı. Stadyuma Mustafa Denizli hocamızın adını verdiler. Kulübümüzün tarihinde en önemli noktada var olmuş bir ismin bu stadyuma verilmiş olması bizim çok önemli. Kendisi 18 yıl kulübümüzde oynadı. Neredeyse futbolu burada bıraktı. Türk futbolunda teknik direktör olarak da önemli bir kariyeri olan hocamızın kendisine bu ismin verilmesi bizim için şeref oldu. Beklediğimiz bir isimdi. Son dakikaya kadar sürpriz yaptılar, bize de söylemediler. Cumhurbaşkanımız depremde konutları yıkılan İzmirli hemşehrilerimizin evlerini teslim etti. Orada açıkladı. O sırada eski kulüp başkanımız Mahmut Özgener, ben ve hocamız yan yanaydık. Gözlerimiz doldu. Bizim için çok kıymetliydi. Çok mutluyum' şeklinde konuştu.

'HATAY MAÇINI STADIMIZDA OYNAMAK İSTİYORUZ'

Stadyumun çok az bir işi kaldığını dile getiren Özgür Ekmekçioğlu, 'Gönlümüzden geçen en kısa zamanda, Hatay maçını orada oynayalım. Gün sayıyoruz. Bir an önce açmak istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda orada oynayacağız. Her şey hazır. Çimler de çok güzel. Cumhurbaşkanımız, hocamızla kısa paslaşmalar yaptılar. En kısa zamanda orada oynayacağız' diye konuştu.

'YUVAMIZA DÖNDÜĞÜMÜZDE GALİBİYET SERİLERİNE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Yeni açılan statla birlikte galibiyet serisine başlayacaklarına inandığını söyleyen Ekmekçioğlu, 'Orası bizim için bir stat değil, bir ev, bir yuva. Mustafa Denizli bugün Mustafa Denizli ise tarihinde nice şampiyonluklar yaşadıysa hepsi burada var olmuştu. O kadar oraya konsantreydik ki şimdi lige geri döndük. Sakat oyuncularımız da geliyor. Yuvamıza da döndüğümüzde galibiyet serilerine ulaşacağımıza inanıyorum. Takımımızla, hocamızla, camiamızla bu birlik beraberliğimizi yakalayacağımıza inancım tam' dedi.

SPOR Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: Alsancak bizim için bir stat değil; bir ev, bir yuva
SPOR Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: Alsancak bizim için bir stat değil; bir ev, bir yuva
SPOR Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: Alsancak bizim için bir stat değil; bir ev, bir yuva
SPOR Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: Alsancak bizim için bir stat değil; bir ev, bir yuva

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, Başakşehir, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: Alsancak bizim için bir stat değil; bir ev, bir yuva - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: Alsancak bizim için bir stat değil; bir ev, bir yuva - Son Dakika
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