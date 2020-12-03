Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu korona virüse yakalandı

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlı kulüp Ekmekçioğlu'nun tedavisine başlandığını duyurdu.

TFF 1. Lig'de mücadele veren Altay'ın 31 yaşındaki Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun korona virüs testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan siyah-beyazlı kulüp, "Hastanede müşahede altında bulunan başkanımızla ilgili tüm sağlık protokolleri titizlikle uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR