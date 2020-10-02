Altay Başkent'te 3 puan peşinde

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 6-0 yenerek galibiyetle tanışan Altay, yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Aktepe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek. Geçen haftaki 21 kişilik kadroyu bozmayan teknik direktör Yücel İldiz, yabancı oyunculardan Putsila, Cocalic, Amorim ve Blagojevic'i yine kafileye dahil etmedi. Henüz hazır olmayan Yekta Kurtuluş da Başkent'e götürülmedi.

Aktepe Stadı'nın zeminin sentetik çim olması nedeniyle sıkıntılı bir yer olduğunu ifade eden teknik patron Yücel İldiz, "Rakibin oturmuş bir kadrosu var. Ligin en zorlu ekiplerinden biriyle karşılaşacağız. İlk 3 haftada gol yememişler. Biz de kendimize geliyoruz. Yeni bir takımız, 17-18 yeni oyuncu var. İskeletin değişmesi kolay değil. Moralimiz yerinde. Bir gerçek var ki milli takım arasından sonra çok daha iyi olacağız" diye konuştu.

ERGİN KELEŞ ADANASPOR'DAAltay'dan ayrılan forvet Ergin Keleş Adanaspor 'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ergin, sosyal medya hesabından, " Futbol hayatımda ilk kez sezon başında anlaştığım bir kulüpten yine sezon başında ayrılıyorum. Altay camiasına ligin devamında başarılar diliyorum" açıklaması yaptı.CAN ERBESLER'DEN VEDAAltay'da idari kadrodaki ayrılıklara son olarak kurumsal iletişim direktörü Can Erbesler katıldı. Önce sportif direktör Murat Uluç , sonra futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok'la yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Can Erbesler de kulüpten ayrıldığını duyurdu. Erbesler, "İki yıldan uzun süredir hizmet ettiğim, çocukluk aşkım Büyük Altayım ile profesyonel birlikteliğim son bulmuştur" diye konuştu.ALTAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Burak - Tolga, İbrahim Öztürk, Lokman, Özgür, Yılmaz, Scuk, Kappel, Erhan, Ziya, Paixao