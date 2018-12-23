Altay, Başladığı Gibi Bitiremedi

Sezon O G B M A Y P 2001-2002 19 11 4 4 38 24 37 2003-2004 17 6 6 5 27 22 24 2004-2005 17 6 2 9 19 26 20 2005-2006 17 9 5 3 26 21 32 2006-2007 17 7 4 6 25 24 25 2007-2008 17 6 2 9 21 31 20 2008-2009 17 7 7 3 29 24 28 2009-2010 17 10 4 3 29 17 34 2010-2011 16 4 5 7 14 20 17 2018-2019 17 4 5 8 21 19 17

Bu sezon yükseldiği Spor Toto 1. Lig'in ilk 5 haftasında 9 puana ulaşan Altay, daha sonraki 12 maçta 8 puan alabildi.Sezonun ilk yarısını 1-1 sona eren Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşmasıyla tamamlayan Altay, geride kalan 17 haftalık süreçte 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alıp, 17 puan topladı. Bu maçlarda 21 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 19 gol gördü.Sezona başladığı teknik direktör Mustafa Alper Avcı'yı 10. haftanın ardından gönderen Altay, yoluna sportif direktör Özden Töraydın'la devam etme kararı aldı.İlk 5 haftada 9 puanLigin ilk 5 haftasında 9 puana ulaşan Altay, daha sonraki 12 maçında 8 puan toplayabildi.Spor Toto 1. Lig'de 13. kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip, bu kulvarda son 10 sezonundaki en başarısız performansına imza attı.Lige daha önce veda ettiği 2010-2011'de 16 maçta 17 puan toplayan Altay, bu sezon 17 müsabakada 17 puana ulaştı.İzmir temsilcisinin 1. Lig'deki son 10 sezonunda ilk yarı performansları şöyle: