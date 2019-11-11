Altay Bayındır A Milli Takım'da!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gökhan Akkan'ın, detaylı tetkik ve muayenelerinin ardından kulübü Çaykur Rizespor'da ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın A Milli Takım'ın maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.



Gökhan Akkan'ın yerine Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın aday kadroya dahil edildiği kaydedildi.