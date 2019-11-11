Altay Bayındır A Milli Takım'da!
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gökhan Akkan'ın, detaylı tetkik ve muayenelerinin ardından kulübü Çaykur Rizespor'da ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın A Milli Takım'ın maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gökhan Akkan'ın, detaylı tetkik ve muayenelerinin ardından kulübü Çaykur Rizespor'da ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın A Milli Takım'ın maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Gökhan Akkan'ın yerine Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın aday kadroya dahil edildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:52
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