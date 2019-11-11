Son Dakika Haberleri: Altay Bayındır A Milli Takım'da!
Son Dakika Spor Altay Bayındır A Milli Takım'da!

Altay Bayındır A Milli Takım'da!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gökhan Akkan'ın, detaylı tetkik ve muayenelerinin ardından kulübü Çaykur Rizespor'da ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın A Milli Takım'ın maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Altay Bayındır A Milli Takım'da!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gökhan Akkan'ın, detaylı tetkik ve muayenelerinin ardından kulübü Çaykur Rizespor'da ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın A Milli Takım'ın maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.


Gökhan Akkan'ın yerine Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın aday kadroya dahil edildiği kaydedildi.

Çaykur Rizespor, Altay Bayındır, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı!
A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı! Fatih Altaylı canlı yayında Galatasaraylı futbolculara "Şerefsiz" dedi! İspanya Süper Kupası, 3 yıl Suudi Arabistan'da oynanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 06:26:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay Bayındır A Milli Takım'da!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]