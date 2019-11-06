Son Dakika Haberleri: Altay Bayındır: "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey"
Son Dakika Spor Altay Bayındır: 'Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey'

Altay Bayındır: "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey"

7 saat önce

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'in 10. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında rakip oyuncu Pedro Henrique'ye yönelik müdahalesi için, "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey." ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır:

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'in 10. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında rakip oyuncu Pedro Henrique'ye yönelik müdahalesi için, "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rakip takım oyuncusu Pedro Henrique ile yaşadığı pozisyonla ilgili Altay Bayındır'ın görüşleri paylaşıldı.

Kamuoyunda tartışmalara yol açan pozisyonda amacının topa hamle yapmak olduğunu vurgulayan Altay, "Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, yaşanan pozisyonda insanların art niyet aradığını belirterek, "Bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle, ne yazık ki bu şekilde gelişti. Ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı. Kariyerim boyunca üç sarı kart gördüm ve hiç kırmızı kart görmedim. Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart gören takımıyız." şeklinde görüş belirtti.

Pedro Henrique, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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