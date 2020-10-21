Altay Bayındır: "Bu sene iyi bir takımız" - Son Dakika

Altay Bayındır: "Bu sene iyi bir takımız"

21.10.2020 15:09

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, iyi bir takım olduklarını belirterek sezon sonunda hedeflerini yakalamak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, iyi bir takım olduklarını belirterek sezon sonunda hedeflerini yakalamak istediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli takımın 22 yaşındaki file bekçisi, Can Bartu Tesisleri'nde yaptıkları antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon iyi başlamalarına rağmen şanssızlıklar yaşadıklarını aktaran Altay, "Geçen sezonki takımımızda beklenmedik sakatlıklar oldu. Mevkisi olmayan arkadaşlarımız, stoperde oynamak zorunda kaldı. Herkes elinden gelen mücadeleyi verdi. Ancak orta saha oyuncusu stoperde forma giyerse konsantrasyon sorunu yaşayabilir. Biz de bazı sıkıntılar yaşadık. Bu sene iyi bir takımız. İnşallah sürdürülebilir başarıyı elde edip sezon sonunda hedefimize ulaşırız." diye konuştu.

Altay Bayındır, geçen sezona göre daha iyi performans sergilediğinin söylenmesi üzerine, "Geçen sezon daha farklı bir oyuncu grubuyla birlikteydik. Bizi üzerimize düşen her zaman çalışmak. Çalıştığın takdirde üst seviyeye çıkarsın. Ben de çalışıyorum. İnşallah bu başarılı süreci devam ettiririz. Bunu yapabilmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon yeni bir takım kurulduğunu hatırlatan Altay, şunları kaydetti:

"Geçen sene oyuncularımız sağlıklı ve herkes kendi mevkisinde oynarken çok fazla sıkıntı yaşamadık. Sezona çok iyi bir şekilde başlayıp, aynı şekilde götürüyorduk. Ancak sakatlıklar gibi durumlar bizi sıkıntıya soktu. Bu sene de yeni bir takım kuruldu. Yeni transferimizle birlikteliği sağlıyoruz. İnşallah süreci iyi bir şekilde götürürüz. Her oyuncu kendi mevkisinde oynadığı takdirde kaleci için biraz daha rahat bir oyun oluyor. İyi konsantrasyon sağlayabiliyoruz."

Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman başarı olduğunu dile getiren sarı-lacivertli kaleci, "Bunun için mücadele ediyoruz. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz, mücadele ettiğimiz şey için sonuç alırız." şeklinde görüş belirtti.

"Her maç önemli"

Altay Bayındır, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü oynayacakları Trabzonspor maçının her müsabaka gibi önemli olduğunu söyledi.

Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır ile rekabete sokulduğunu belirterek, "Bunlar ülke futbolu için gayet güzel şeyler." diyen Altay, Trabzonspor maçıyla ilgili ise, "Geçen hafta bir Göztepe maçı oynadık. Bu hafta da Trabzonspor maçı oynayacağız. Hiçbir farkı yok. Her maç önemli. Bu karşılaşma da bizim için her hafta olduğu gibi en önemli maçlardan bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

"Arkadaşlıkta Erol hocamızın etkisi fazla"

Fenerbahçe kalecisi Altay, takım içindeki arkadaşlıkta teknik direktör Erol Bulut'un etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Takıma yeni katılan oyuncularla daha fazla kaynaşacaklarını aktaran genç file bekçisi, "Takım içindeki arkadaşlıkta Erol hocamızın etkisi fazla. Yarın da birlikte yemek yiyeceğiz. Bunlar çok önemli şeyler. Bir takımın başarısı için önemli olan saha içi ve saha dışındaki arkadaşlıktır. Herkesin birbiri için mücadele etmesi gerekir. Biz de sahada bunu sağlamış durumdayız. Gelecek haftalarda bu daha da artacaktır. Yeni gelen oyuncularla arkadaşlığımızı daha da artırıp, sezona verimli şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Hedefim her zaman oynamak"

Altay Bayındır, hedefinin her zaman oynamak olduğunu dile getirdi.

Altay, "A Milli Takım'da yedek kalmak mı, Ümit Milli Takım'da oynamak mı?" şeklindeki soru üzerine, "Bulunduğum her yerde hedefim her zaman oynamak. Şu anda Ümit Milli Takım'da oynuyorum. Davet gelir de A Milli Takım'a gidersem oynamak için elimden geleni yaparım. Tek hedefim bu." ifadelerini kullandı.

Kendisini saha dışında kültürel olarak da geliştirmek için çalıştığını aktaran Altay, şöyle devam etti:

"Saha içinde çalışmalarımız olduğu kadar saha dışında çalışmak önemli. Ben de üzerime düşeni yapmaya gayret gösteriyorum. Elimizden geldiğince bu çalışmaları sürdüreceğiz. İnşallah çıkabileceğimiz en üst noktaya kendimizi geliştireceğiz. Genelde kişisel gelişim kitapları okuyorum ama her türlü bilgiye açık biriyim. Her türlü yazıyı okurum. Bilgi edinmek önemli bir şey. Ben de bunun için okuyorum."

Eleştiriye açık bir insan olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki kaleci, "İş insanın kendisinde bitiyor. Eleştirilere açık bir insanım. Eleştiriler mutlaka olacaktır. Hocalarımızın sözleri dahilinde çalışarak sahaya odaklanıyorum. Nasıl gelişebilirim, nasıl geliştirebilirime odaklanmış durumdayım. Eleştiri her zaman olacaktır. Önemli olan kafayı bunlara takmadan devam edebilmek." değerlendirmesini yaptı.

Boş zamanlarında çok maç izlediğini dile getiren Altay, "Takip ettiğim tek kaleci ismi veremem. Birçok ismi takip ediyorum. Büyük kulüplerde, liglerde oynayan kaleciler de hata yapabiliyor. Ayrıca kendimde eksik hissettiğim herhangi bir şey yok. Her gün daha iyi olmak için çalışıyorum." diye konuştu.

"Antrenmanlardan sonra da penaltı çalışıyorum"

Fenerbahçe kalecisi, penaltı pozisyonlarında rahat davranmasının rakip oyuncuyu tedirgin ettiğini söyledi.

Penaltı sırasında psikolojinin önemli olduğunu dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Antrenmanlardan sonra da penaltı çalışıyorum. Psikoloji çok önemli. Stresin çok yoğun olduğu bir ortam var. Rahat olduğunuz ve bunu rakibinize hissettirdiğinizde o da topa temkinli gelmeye başlıyor. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. Göztepe maçındaki penaltıda da topa dokundum ama olmadı. Köşeye sert bir şekilde gitti. Çalışmaya devam edeceğim. İnşallah ilerleyen haftalarda penaltılarda ve diğer pozisyonlarda kurtarışlara devam ederim."

Altay, hayalindeki ligin sorulması üzerine, "Genelde kısa vadeli plan yapan bir insanım. Şu anda Fenerbahçe'mizin oyuncusuyum. Şu anda tek hedefim camiamızın başarısı. Bunun için her gece kurduğum tek şey Fenerbahçe'mizin bu seneki başarısı. Hep bunu düşünüyorum, bunun için mücadele ediyorum. İnşallah düşündüğüm ve mücadele ettiğim şeyi sezon sonunda da yaşarız." diyerek sözlerini tamamladı.

Altay Bayındır: Bu sene iyi bir takımız
Altay Bayındır: Bu sene iyi bir takımız
Altay Bayındır: Bu sene iyi bir takımız
Altay Bayındır: Bu sene iyi bir takımız

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay Bayındır: 'Bu sene iyi bir takımız' - Son Dakika Spor

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