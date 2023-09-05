Altay için karar verildi! İşte Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu - Son Dakika

Altay için karar verildi! İşte Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu

Son Güncelleme: 05.09.2023 18:03

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın da rakibi olan Manchester United'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'den transfer edilen milli kaleci Altay Bayındır da kadroya dahil edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alan Manchester United'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadrosu belli oldu.

ALTAY BAYINDIR DA KADRODA

İngiliz ekibi Manchester United'ın Süper Lig devi Fenerbahçe'den transfer ettiği milli kaleci Altay Bayındır da kadroya dahil edildi.

Altay Bayındır da listede! Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

İşte Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu;

  • Kaleciler: Altay Bayındır, Andre Onana, Tom Heaton
  • Savunmacılar: Diogo Dalot, Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Sergio Reguilon, Raphael Varane, Jonny Evans, Luke Shaw, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka
  • Orta sahalar: Sofyan Amrabat, Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Mason Mount
  • Hücumcular: Antony, Jadon Sancho, Facundo Pellistri, Anthony Martial, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester United, Altay Bayındır, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Altay için karar verildi! İşte Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altay için karar verildi! İşte Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu - Son Dakika
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