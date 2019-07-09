Altay Bayındır Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü'den Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü'den Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
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