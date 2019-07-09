Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü'den Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü'den Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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