Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oluyor! İstanbul'dan ayrıldı

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Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; performansıyla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken milli eldiven, transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'dan ayrıldı.

YENİ ADRESİ PREMIER LİG

Fenerbahçe ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Altay Bayındır'ın yeni rotasının Manchester United ya da Nottingham Forest olması bekleniyor.

145 MAÇA ÇIKTI

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan Altay Bayındır, Fenerbahçe formasıyla 145 maça çıktı. 25 yaşındaki eldiven, bu karşılaşmalarda kalesini 44 maçta gole kapattı. Bayındır, kalesinde ise 162 gol gördü.