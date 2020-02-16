Altay Bayındır: "Galatasaray maçını kazanmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay Bayındır: 'Galatasaray maçını kazanmalıyız' - Son Dakika Spor

Altay Bayındır: "Galatasaray maçını kazanmalıyız"

53 dakika önce

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır maç sonunda konuştu.

Altay Bayındır:

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır maç sonunda konuştu.


Altay Bayındır "Üzgünüz, mutlak kazanmamız gereken maçtı. Derbide alacağımız puanlarla çıkış yakalamalıyız. Takım olarak konuşup bir an önce kendimize gelip, haftaya kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadeleriyle sözlerine başladı.


Galatasaray maçını da yorumlayan genç kaleci, "Hafta içi her şeyi konuşacağız. Ne varsa bir an evvel çözüp, Fenerbahçe'mize yakışır bir oyun oynamalıyız. Galatasaray maçından da 3 puan almamız gerekiyor. İyi çalışıp bunu başaracağız" dedi.


Altay Bayındır, Galatasaray, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:30 
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