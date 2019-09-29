Son Dakika Haberleri: Altay bayındır galip gelebirdik ama olmadı
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Altay bayındır galip gelebirdik ama olmadı

44 dakika önce

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, hafta içi derbiye her maça nasıl hazırlanıyorsalar ise öyle hazırlandıklarını söyleyerek, "Her maçta hocalarımız ile birlikte değerlendirmeleri yapıyoruz.

Altay bayındır galip gelebirdik ama olmadı, System.String[]

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, hafta içi derbiye her maça nasıl hazırlanıyorsalar ise öyle hazırlandıklarını söyleyerek, "Her maçta hocalarımız ile birlikte değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu maçın tabi derbi maçı olması nedeniyle önemi daha büyüktü" dedi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında golsüz beraberlikle sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertli takımın file bekçisi Altay Bayındır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BAYINDIR: HAFTA İÇİ EMRE AĞABEY VE VOLKAN AĞABEYDEN TAVSİYE ALDIM

Hafta içinde Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'den derbi hakkında telkinler aldığını belirten Altay Bayındır, "Hocamızda, Emre ağabey de, Volkan ağabey de çok tecrübeli insanlar. Hepsi de yönetmeyi çok iyi biliyorlar, önemli birer liderler. Maç tecrübeleri oldukça fazla. Bu maçları oynamış birileri olarak gerekli söylemlerde bulundular. Biz her maça nasıl hazırlanıyorsak bu maça da öyle hazırlandık. Bu maça da aynı konsantrasyon ve ciddiyet ile hazırlandık. Galip gelebilirdik ama olmadı. İnşallah önümüzdeki maçlarda mücadelemize devam ederiz" diye konuştu.

Fenerbahçe, Bayındır, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:58 Kaynak: DHA
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