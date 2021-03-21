Altay Bayındır, gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.Derbi maçta kurtardığı pozisyonlarla alkış alan Altay Bayındır, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı.
Yaptığı kurtarışlarla takımının 1 puan almasında önemli rol oynayan genç file bekçisi, maç sonu antrenör Volkan Demirel ile birlikte soyunma odasına gitti. 22 yaşındaki kalecinin maçın ardından sahada gözyaşları döktüğü görüldü.
Kaynak: DHA
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