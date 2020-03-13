Altay Bayındır hastaneden paylaştı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç file bekçisi, "Bugün başarılı bir kasık ameliyatı geçirdim. Yaşadığım ağrılar yeni bir süreç değil, çok daha önce geçirmem gereken ameliyatı takımımı yalnız bırakmamak adına erteledim. Yaşanılan bu süreç çok fazla bilinmiyordu. Her zaman destek verenlere daha güçlü döneceğimin sözünü veriyorum. Geçmiş olsun dileklerini ileten başta taraftarlarımız olmak üzere herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.