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Altay Bayındır hastaneden paylaştı
1 saat önce
Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç file bekçisi, "Bugün başarılı bir kasık ameliyatı geçirdim. Yaşadığım ağrılar yeni bir süreç değil, çok daha önce geçirmem gereken ameliyatı takımımı yalnız bırakmamak adına erteledim. Yaşanılan bu süreç çok fazla bilinmiyordu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç file bekçisi, "Bugün başarılı bir kasık ameliyatı geçirdim. Yaşadığım ağrılar yeni bir süreç değil, çok daha önce geçirmem gereken ameliyatı takımımı yalnız bırakmamak adına erteledim. Yaşanılan bu süreç çok fazla bilinmiyordu. Her zaman destek verenlere daha güçlü döneceğimin sözünü veriyorum. Geçmiş olsun dileklerini ileten başta taraftarlarımız olmak üzere herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:56
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