Üye Girişi
Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti - Son Dakika

Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti

02.09.2021 09:24

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, ön ilerlediği maçta Karadağ'la 2-2 berabere kaldı. 90+7. dakikada serbest vuruştan yediğimiz golde Altay'ın bağırarak ısrarlı bir şekilde 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması karşılaşmaya damga vuran anlardan biri oldu.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ'la karşılaştı. 2-0'lık üstünlüğü bulduktan sonra tempoyu düşüren A Milli Takım, 2 farklı öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 90+7. dakikada serbet vuruştan yediğimiz golde Altay Bayındır'ın baraj isteğinin arkadaşları tarafından gerçekleştirilmemesi dikkat çekti.

SERBEST VURUŞTAN GOLÜ YEDİK

A Milli Takım'ın Karadağ maçında kalesini koruyan Altay Bayındır, karşılaşmanın 90+7. dakikasında konuk takımın kullandığı serbest vuruşta arkadaşlarından 4'lü baraj istedi. Genç kaleci bağırarak ve eliyle 4 işareti yaparak ısrarla sesini duyurmaya çalışsa da bu isteği gerçekleşmedi ve takım arkadaşları 3'lü baraj kurdu. Karadağ'da Radunovic bu serbest vuruşu gole çevirerek maçı 2-2'ye getirdi ve karşılaşmada 1 puana razı olduk.

Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti

2022 Dünya Kupası, Türkiye, Karadağ, Baraj, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karadağ maçı sonrası 09:32 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir 09:26 AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı 09:19 Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti 09:16 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Son ankette yükselişteki DEVA Partisi'nden sert düşüş! 1 puanın bile altına gerilediler 23:43 Son ankette yükselişteki DEVA Partisi'nden sert düşüş! 1 puanın bile altına gerilediler MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti 21:13 MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu 20:57 Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor 18:09 Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor

Son Dakika Haberleri
09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu
09:31 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı
09:25 AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir
09:24 Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti
09:22 6 Eylül itibari ile aşı olmayanlar toplu alanlara girişte PCR testi olması gerekecek
09:19 Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı
09:17 Şarkıcı Fedon ve oğlunun ile benzerliği dikkat çekti
09:15 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti
09:14 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu         
09:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı         
09:28
6 Eylül itibari ile aşı olmayanlar toplu alanlara girişte PCR testi olması gerekecek 6 Eylül itibari ile aşı olmayanlar toplu alanlara girişte PCR testi olması gerekecek         
09:22
Şarkıcı Fedon ve oğlunun ile benzerliği dikkat çekti Şarkıcı Fedon ve oğlunun ile benzerliği dikkat çekti         
09:17
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
21:31
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı         
16:21
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 09:41:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement