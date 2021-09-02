Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti
02.09.2021 09:24
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, ön ilerlediği maçta Karadağ'la 2-2 berabere kaldı. 90+7. dakikada serbest vuruştan yediğimiz golde Altay'ın bağırarak ısrarlı bir şekilde 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması karşılaşmaya damga vuran anlardan biri oldu.
Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ'la karşılaştı. 2-0'lık üstünlüğü bulduktan sonra tempoyu düşüren A Milli Takım, 2 farklı öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 90+7. dakikada serbet vuruştan yediğimiz golde Altay Bayındır'ın baraj isteğinin arkadaşları tarafından gerçekleştirilmemesi dikkat çekti.
SERBEST VURUŞTAN GOLÜ YEDİK
A Milli Takım'ın Karadağ maçında kalesini koruyan Altay Bayındır, karşılaşmanın 90+7. dakikasında konuk takımın kullandığı serbest vuruşta arkadaşlarından 4'lü baraj istedi. Genç kaleci bağırarak ve eliyle 4 işareti yaparak ısrarla sesini duyurmaya çalışsa da bu isteği gerçekleşmedi ve takım arkadaşları 3'lü baraj kurdu. Karadağ'da Radunovic bu serbest vuruşu gole çevirerek maçı 2-2'ye getirdi ve karşılaşmada 1 puana razı olduk.
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