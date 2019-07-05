Son Dakika Haberleri: Altay Bayındır'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması
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Altay Bayındır'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

1 saat önce

yaptığı özel açıklamada Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nün istediği bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Altay Bayındır'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması, System.String[]
yaptığı özel açıklamada Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nün istediği bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiğini belirtti. Çalışkan,  "Beşiktaş ve Galatasaray'ın da Altay'a bir ilgisi söz konusu ancak Ankaragücü'nün istediği rakamı Fenerbahçe ödemeyi kabul etti. Biz de Fenerbahçeli yetkililer ile ilk görüşmeyi yaptık. Şartları konuştuk. İkinci bir görüşme olacak. Transfer yüksek ihtimalle sonuçlanacak" şeklinde konuştu.


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:04 Kaynak: DHA
Ankaragücü, Fenerbahçe, Beşiktaş, Altay, Spor
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