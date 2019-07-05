Altay Bayındır'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması
1 saat önce
yaptığı özel açıklamada Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nün istediği bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:04 Kaynak: DHA
yaptığı özel açıklamada Fenerbahçe
'nin Ankaragücü
'nün istediği bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiğini belirtti. Çalışkan, "Beşiktaş
ve Galatasaray
'ın da Altay
'a bir ilgisi söz konusu ancak Ankaragücü'nün istediği rakamı Fenerbahçe ödemeyi kabul etti. Biz de Fenerbahçeli yetkililer ile ilk görüşmeyi yaptık. Şartları konuştuk. İkinci bir görüşme olacak. Transfer yüksek ihtimalle sonuçlanacak" şeklinde konuştu.
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