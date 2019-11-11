Altay Bayındır'ın milli takım sevinci!

Türkiye A Milli Futbol Takımında kaleci Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılırken, yerine Altay Bayındır kadroya dahil edildi.
A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubunda 14 Kasımda İstanbulda İzlanda ve 17 Kasımda deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer alan Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı.
Akkanın yerine Fenerbahçenin genç file bekçisi Altay Bayındır ay-yıldızlıların kamp kadrosuna dahil oldu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında Altay'ın milli kafileye katılacağını açıklamıştı...