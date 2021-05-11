Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür, Fenerbahçe'ye göz kırptı. Milli futbolcu, Altay Bayındır'ın yaptığı paylaşıma alev ve sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı.

FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Sarı-lacivert kalp yapan 22 yaşındaki oyuncu, sezonun sonu yaklaşmışken transfer söylentilerini de beraberinde getirdi. Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Gökhan Gönül'ün kontratı bu sezon sonunda bitiyorken, henüz uzatma opsiyonu kullanılmadı. 2019'da Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan sağ bek, bu sezon 28 maçta 1710 dakika oynadı ve 1 asist yaptı.