Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı - Son Dakika

Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı

11.05.2021 17:34
Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı, System.String[]

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ün yorumu sosyal medyayı salladı. Başarılı kalecinin paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisi koyan milli futbolcunun bu hareketi, önümüzdeki sezon Gökhan Gönül'ün yerine kadroda düşünüldüğü iddialarını gündeme getirdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür, Fenerbahçe'ye göz kırptı. Milli futbolcu, Altay Bayındır'ın yaptığı paylaşıma alev ve sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı.

Mert Müldür, Altay Bayındır'ın paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı

FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Sarı-lacivert kalp yapan 22 yaşındaki oyuncu, sezonun sonu yaklaşmışken transfer söylentilerini de beraberinde getirdi. Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Gökhan Gönül'ün kontratı bu sezon sonunda bitiyorken, henüz uzatma opsiyonu kullanılmadı. 2019'da Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan sağ bek, bu sezon 28 maçta 1710 dakika oynadı ve 1 asist yaptı.

Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı

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Son Dakika Spor Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı - Son Dakika Spor


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