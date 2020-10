Altay Bayındır: A Milli Takım'dan davet gelirse oynamak isterim

"Geçen seneki takımımızda beklenmedik sakatlıklar oldu"

Mustafa AKIN/ İstanbul, - Altay Bayındır, görev aldığı her kulüpte amacının forma giymek olduğunu belirterek, "A Milli Takım'dan da gelirse davet, orada da oynamak için elimden geleni yaparım. Tek hedefim bu" dedi.Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Tatildeki çalışmaların haricinde saha dışında da çalışmanın önemli olduğunu söyleyen Altay Bayındır, "Ben de üzerime düşeni fazlasıyla yapıyorum. Elimizden geldiğince çalışmaları sürdüreceğiz. Çıkabileceğimiz en üst noktalara çıkacağız. Ben genelde kişisel gelişim kitapları okuyorum ama her türlü bilgiye açığım. Bilgi öğrenmek önemli bir şey" ifadelerini kullandı."GEÇEN SENEKİ TAKIMIMIZDA BEKLENMEDİK SAKATLIKLAR OLDU"Altay Bayındır, sarı-lacivertli ekipte geçen sene beklenmedik sakatlıklar yaşandığını hatırlatarak, " Mevkisinde oynamayan oyuncular stoperde oynadı. Herkes elinden gelen mücadeleyi verdi. Orta saha oyuncusu stoper oynarsa konsantrasyon sorunu yaşayabilir. Bu sene iyi bir takımız ve inşallah sezon sonunda hedefe ulaşırız. Takım özelinde, geçen sene daha farklı bir oyuncu grubuyla beraberdik. Bizim üzerimize düşen daha fazla çalışmak. Ben iyi çalışıyorum ve daha iyi çalışmaya devam edeceğim. İnşallah bu sürdürülebilir hedefi gerçekleştiririz. Bunun içinde çalışacağız" diye konuştu."ÖNEMLİ OLAN İNSANIN KENDİSİNİ BİLMESİ"Genç kaleci, her zaman eleştirilere açık biri olduğunu vurgulayarak, "Fazla eleştirileri dikkate almadan, hocalarımızın söylediği sözler dahilinde çalışıp, sahaya odaklanıp, nasıl gelişebilirime odaklanmış haldeyim ben. İyi geçen bir maçtan sonra da eleştirenler olur. Önemli olan bunları çok fazla düşünmeden devam etmek. Önemli olan insanın kendisini bilmesi" şeklinde konuştu."A MİLLİ TAKIM'DAN DAVET GELİRSE OYNAMAK İSTERİM"22 yaşındaki file bekçisi, görev aldığı her kulüpte hedefinin her zaman oynamak olduğunu anlatırken, "A Milli Takım'dan da gelirse davet, orada da oynamak için elimden geleni yaparım. Tek hedefim bu" dedi."HER GÜN DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"Boş zamanlarında maç izlediğini ve beğendiği kaleciler arasından bir isim vermesinin doğru olmayacağını kaydeden Altay Bayındır, "Büyük kulüplerde oynayan oyuncular da herkes hata yapabiliyor, iyi kurtartış da yapabiliyor. Önemli olan yaptığı iyi şeyleri alıp kurgulamak. Kendimde eksik hissettiğim bir şey yok. Her gün daha iyi olmak için çalışıyorum" diye konuştu."HER HAFTA OYNANAN MAÇLAR ÖNEMLİ"Altay Bayındır; Uğurcan Çakır ve Trabzonspor maçı ile ilgili olarak ise şunları dile getirdi: "Uğurcan ile olan şeyleri bazen ben de görüyorum sosyal medyada. Bunlar çok güzel şeyler ülke futbolu için. Bu maçla alakalı şunu söyleyebilirim: Geçen hafta Göztepe ile oynadık, bu hafta Trabzonspor ile oynayacağız. Her hafta oynanan maçlar önemli.""ARKADAŞLIĞIMIZI DAHA DA ARTIRIP VERİMLİ BİR ŞEKİLDE SEZONA DEVAM EDECEĞİZ"Geçen sezon yaşanan sakatlıklar hakkında da konuşan Altay, "Biz çok fazla ilk yarı açısından oyuncularımız iyiyken sıkıntı yaşamıyorduk. Sezona da iyi başlamıştık. Çıkan sakatlık durumları bizi sıkıntıya soktu. Bu sene yeni bir takım oldu. Yeni transferlerle birlikte birlikteliği sağlıyoruz. Her oyuncu kendi mevkisinde oynadığı takdirde kaleci için daha rahat oluyor. Maçlar da daha iyi bir şekilde geçiyor. Erol hocanın etkisi de fazla birliktelik açısından. Bunlar çok önemli şeyler. Bir takımın başarısı için öncelikli olan; saha içi saha dışındaki takımdaşlıktır. Kardeşi için sahada herkesin mücadele etmesi gerekir. İlerleyen haftalarda bu artacaktır. Yeni gelen oyuncularla arkadaşlığımızı daha da artırıp verimli bir şekilde sezona devam edeceğiz" dedi."FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ HER ZAMAN BAŞARIDIR"Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman başarı olduğunu vurgulayan Altay Bayındır, "Biz de bunun için mücadele ediyoruz. Sezon sonunda hedeflediğimiz şey için sonuç alırız. Ben antrenmanlardan sonra da çalışıyorum penaltı. Onda psikoloji çok önemli. Orada rahat olduğun sürece rakibe de hissettirdiğin sürece o da temkinli geliyor. Göztepe maçında kurtaramadım, o da iyi bir vuruştu. İlerleyen haftalarda da kurtartışlarıma devam edeceğim" ifadelerini kullandı."'HER GECE KAFAMDA KURDUĞUM TEK ŞEY, FENERBAHÇEMİZİN BAŞARISI"

Genel anlamda kısa vadede plan yapan biri olduğunu söyleyen Altay Bayındır, "Şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Hedefim camianın başarısı. Her gece kafamda kurduğum tek şey, Fenerbahçemizin başarısı. İnşallah mücadele ettiğimiz şeyi sezon sonunda da yaşarız" dedi.