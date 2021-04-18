Altay Bayındır: "Kırıktan çok takımla beraber olamayacağım için üzülüyorum"

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, geçirdiği ameliyat sonrası paylaştığı mesajda, "Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, geçirdiği ameliyat sonrası paylaştığı mesajda, "Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucu el bileğinde kırık oluşan kaleci Altay Bayındır geçirdiği ameliyatın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kırık tespitinden çok takımla beraber olamayacağının üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Bayındır, "Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. En kısa sürede kendime titizlikle dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

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