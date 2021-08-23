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Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'ı bile geride bıraktı - Son Dakika

Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'ı bile geride bıraktı

23.08.2021 14:57

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, sezona fırtına gibi başladı. Geçen sezon bilek kemiğinden sakatlık yaşayan Altay, azimli çalışmasıyla açığını kısa sürede kapattı. Altay, Avrupa'da beş büyük ligde gol yemeyen kaleciler arasında en fazla kurtarış yapan isim. 11 kurtarışlı Altay'ı, 10 kurtarışla Lloris, 6 kurtarışla da Alisson takip ediyor.

Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır, Süper Lig'de bu sezon oynadığı iki maçta kalesine gelen 11 isabetli şutun tamamını kurtardı.

Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'a bile fark attı

ADANA DEMİR MAÇINDA 7 KURTARIŞ

Altay, ilk haftadaki Adana Demir maçında tam 7 kurtarışa imza attı, dünkü Antalyaspor maçında ise 4 isabetli şutta rakiplere gol izni vermedi.

Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'a bile fark attı

ZİRVE ALTAY'IN

Opta'nın verilerine göre; Avrupa'da beş büyük ligde gol yemeyen kaleciler arasında en çok kurtarış yapan file bekçisi Altay Bayındır. 11 kurtarışlı Altay'ı 10 kurtarışla Lloris, ardından 6 kurtarışla Alisson takip ediyor.

Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'ı bile geride bıraktı

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Son Dakika Spor Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'ı bile geride bıraktı - Son Dakika Spor


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