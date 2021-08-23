Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'ı bile geride bıraktı

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Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır, Süper Lig'de bu sezon oynadığı iki maçta kalesine gelen 11 isabetli şutun tamamını kurtardı.

ADANA DEMİR MAÇINDA 7 KURTARIŞ

Altay, ilk haftadaki Adana Demir maçında tam 7 kurtarışa imza attı, dünkü Antalyaspor maçında ise 4 isabetli şutta rakiplere gol izni vermedi.

ZİRVE ALTAY'IN

Opta'nın verilerine göre; Avrupa'da beş büyük ligde gol yemeyen kaleciler arasında en çok kurtarış yapan file bekçisi Altay Bayındır. 11 kurtarışlı Altay'ı 10 kurtarışla Lloris, ardından 6 kurtarışla Alisson takip ediyor.