Son Dakika Haberleri: Altay Bayındır: "Taraftarımızın önünde çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum"
Son Dakika Spor Haber

Altay Bayındır: "Taraftarımızın önünde çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum"

1 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Altay Bayındır, Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarlar önünde çıkacağı ilk maçı heyecanla beklediğini söyledi.

Altay Bayındır:
Ülker Stadı, Fenerbahçe, Bayındır, Altay, Spor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Altay Bayındır, Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarlar önünde çıkacağı ilk maçı heyecanla beklediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin, MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'ndeki imza töreninin ardından dün gece Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldı. Genç kaleci, imzanın ardından ve kampa katıldıktan sonra da içinde bulunduğu duygulara dair açıklamalarda bulundu. Bayındır, "Fenerbahçe armasına olan sadakatimle alakalı her zaman sonuna kadar çalışmalarımı ve mücadelemi sürdüreceğim. Her çocuğun, çocukluğunda kurduğu hayali yaşamak çok özel bir durum benim için. Birçok kulüp bir oyuncuyu isteyebilir ancak bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez" dedi.

Kampa katılarak ilk antrenmanını yapan Bayındır, " Türkiye'nin en büyük ailesinin bir parçası olduğum için mutluyum. Bu formayı taşıyacak olmanın heyecanı ve sorumluluğu eşsiz. Kamp dönemi benim için bu büyük markayı daha yakından tanımak için bir fırsat olacak. Hocamız Ersun Yanal'ın liderliğinde Fenerbahçe için hep birlikte en iyisini ortaya koyacağız. Fenerbahçe'nin kalesi her zaman büyük rekabetlere sahne olmuştur. Ben de Çubukluyu giymek için en iyi şekilde çalışarak, formayı layıkıyla taşıyacağıma inanıyorum. Fenerbahçe'nin yerli kaleci geleneğinin bir parçası olacağım için gururluyum. Tarih dolu bu formayı uzun yıllar taşıma hedefindeyim. Saraçoğlu'nda taraftarımızın önünde çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de yeni transferler idmana katıldı Fenerbahçe'de Comolli ile konuşan Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sözleşmesini uzatıyor Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:51:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay Bayındır: "Taraftarımızın önünde çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]