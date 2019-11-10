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Altay bir siyah bir beyaz

6 saat önce

Altay, TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü.

Altay bir siyah bir beyaz, System.String[]

Altay, TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü.


TFF 1.Lig'in 11. hafta mücadelesinde Altay, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan İzmir ekibi üst üste 3. mağlubiyetini alarak 15 puanda kaldı. Lige Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan Altay, sonrasında oynadığı 7 maçtan 4 galibiyet, 4 beraberlik çıkararak yenilmeme serisi elde etmişti. İzmir ekibi, son 3 maçında ise bu istatistikleri tam tersine çevirerek müsabakalardan puansız ayrıldı. Siyah-beyazlılar, sahasında Menemenspor'a 2-0, deplasmanda Hatayspor'a 3-2 ve son olarak yine sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 kaybederek kötü bir istatistiğe imza attı.


Altay milli arayı değerlendirecek


Ligde golcüleriyle ön plana çıkan Altay, iç sahada oynadığı son 2 maçta fileleri havalandıramadı. Deplasmanda oynadığı maçlarda 12 gole imza atan İzmir ekibi, iç saha maçlarındaysa yalnızca 4 gol kaydederken kalesinde 7 gol görerek taraftarını hüsrana uğrattı. Siyah-beyazlılar, lige verilecek milli maç arasının ardından Akhisarspor'a konuk olacak. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, İzmir, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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