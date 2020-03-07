Altay bir var bir yok - Son Dakika
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Altay bir var bir yok

6 saat önce

TFF 1. Lig'de art arda oynadığı iki İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 mağlup edip, Ekol Göz Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Altay, son 10 haftada üst üste 2 galibiyet alamadı.

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TFF 1. Lig'de art arda oynadığı iki İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 mağlup edip, Ekol Göz Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Altay, son 10 haftada üst üste 2 galibiyet alamadı. İç sahada iyi, dış sahada kötü sonuçlar alarak istikrarsız bir tablo çizen siyah-beyazlı takım, evindeki son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederken, deplasmandaki son 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Bu sezon üst üste 3 galibiyet alamayan İzmir temsilcisi, son olarak 15 ve 16. haftalarda Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u yenerek 2'de 2 yaptı.

Altay, teknik direktör Yalçın Koşukavak önderliğinde çıktığı son 4 randevuda içeride kazanıp, dışarıda 1'er puan topladı. Yalçın Koşukavak, "Ülke futbolunun gelişmesi için genç antrenörlerin oynamaktan yana davranmaları gerekir. Sahada oyun oynandığını söyleyemem, ben oyun oynamaya çalıştım ama rakip sürekli bozmaya çalıştı. 20 günde 6 maç oynuyoruz, kadro derinliğimiz yok, oyuncularım da yıprandı" yorumu yaptı.

Ligde salı günü evinde lider Hatayspor'la karşılaşacak siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Kerim Avcı'nın kırmızı kart cezası sona erdi.

BAŞKAN EKMEKÇİOĞLU ANT İÇTİ

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 1-1 biten Ekol Göz Menemenspor maçı sonrası sosyal medya hesabından, "Bütün engellere rağmen, bize karşıt yapılanlara rağmen, kalbi çapraz atanlara inat ant içerim ki sonuna kadar mücadelemizi bırakmayacağız, inanacağız" mesajını paylaştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:51 Kaynak: DHA
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