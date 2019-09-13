Son Dakika Haberleri: Altay, bolu'dan puanla dönmek istiyor
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Altay, bolu'dan puanla dönmek istiyor

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son olarak Balıkesirspor'u evinde 1-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Altay, 4'üncü hafta karşılaşmasında yarın Boluspor deplasmanına çıkacak.

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TFF 1'inci Lig'de son olarak Balıkesirspor'u evinde 1-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Altay, 4'üncü hafta karşılaşmasında yarın Boluspor deplasmanına çıkacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Turgut Doman görev alacak.

Siyah-beyazlılarda milli arada tedavileri tamamlanan Leandrinho ve Oğuzhan, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın forma vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek. Milli arayı çok verimli bir şekilde geçirdiklerini belirten Sait Karafırtınalar, Bolu'ya mutlak gelibiyet için gideceklerini dile getirdi. Eski kulübüne karşı Bolu'da sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını anlatan deneyimli teknik adam, "Balıkesirspor'u yenerek moral depolamıştık. Artık seri galibiyetle yakalayıp zirve yarışına ortak olmak istiyoruz. Kolay bir deplasmana çıkamayacağımızın farkındayız ancak 3 puan için herkes terinin son damlasına kadar savaşacak" dedi.

Altay'ın muhtemel on biri:

Emre - Erhan, Gençer, Abdulkerim, Özgür, Deniz, Tatos, Putsila, Kappel, Leandrinho, Paixao

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altay, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:19 Kaynak: DHA
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