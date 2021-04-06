Altay, Boluspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Beypiliç Boluspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşma için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Ligde dün konuk olduğu Bursaspor'u 3-1 mağlup eden Altay, cumartesi günkü Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyenler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdikten sonra dar alanda oyun oynadı.

Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.