Son Dakika Haberleri: Altay-Boluspor Maçının Ardından

Altay-Boluspor Maçının Ardından

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de Altay son saniye golüyle Boluspor'u mağlup ederken, iki takım teknik direktörleri maçın ardından müsabakayı değerlendirdi.

Altay-Boluspor Maçının Ardından, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de Altay son saniye golüyle Boluspor'u mağlup ederken, iki takım teknik direktörleri maçın ardından müsabakayı değerlendirdi.

Bu sezon ilk kez üst üste 2. galibiyetini alan Altay'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Zor bir maçı son dakikada da olsa kazanmayı başardık. Zaman zaman iyi futbol oynadık. Boluspor tanıdığım ve çekindiğim bir takımdı ligin ilk yarısını da forse eden sert bir takımdı. İlk 15 dakika maçı elimize aldık. Sonrasında devre arasına kadar psikolojik olarak geriye düştük. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle yine oyuna hakim olduk. İki topumuz direkten döndü. Maçı daha önce de koparabilirdik. Son dakika golü bulduk ve kazandığımız için mutluyuz. Altay'a geleli 3 hafta oldu ve takım üst üste 2. galibiyetini aldı. Bu da bizim için mutluluk verici. Şimdi bu maçı unutup Giresunspor karşılaşmasına hazırlanacağız" dedi.

Boluspor cephesi

Final paslarında sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Uzun süredir kazanamıyoruz. Fizik olarak güçlenmeye çalışıyoruz. Nerede galibiyeti unuttuk. Bugün maçın her bölümünde etkili olduk ancak geçen haftalarda olduğu gibi son paslarda sıkıntı yaşadık. Çok çalışıp en kısa sürede bu sorunumuzu gidereceğiz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:32 Kaynak: İHA

Altay, Boluspor, Spor
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