Altay Bornova'da 3'te 3 peşinde - Son Dakika
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Altay Bornova'da 3'te 3 peşinde

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de Play-Off hattından çıktıktan sonra teknik direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayırıp göreve Yalçın Koşukvak'ı getiren Altay, pazar günü konuk edeceği Adanaspor'u yenerek Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda üst üste 3'üncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Altay Bornova'da 3'te 3 peşinde, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de Play-Off hattından çıktıktan sonra teknik direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayırıp göreve Yalçın Koşukvak'ı getiren Altay, pazar günü konuk edeceği Adanaspor'u yenerek Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda üst üste 3'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Atatürk Stadı ve Menemen İlçe Stadı'nda rakiplerini konuk eden siyah-beyazlılar, ikinci yarıda yeni adresini Bornova olarak belirledi.

Siyah-beyazlılar, Bornova'da önce İstanbulspor'u 1-0, daha sonra Boluspor'u 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı. İzmir temsilcisi düşme hattında yer alan Adanaspor'u da mağlup ederek bu stadyumdaki galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Turgut Doğan'ın cezasının bittiği Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta Keçiörengücü deplasmanında hafif sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Putsila'nın forma giyebileceği belirtildi.

5 MAÇIN 4'Ü İZMİR'DE

Altay, ligde üst üste oynayacağı 5 karşılaşmanın 4'üne İzmir'de çıkacak. Bu hafta Adanaspor'u konuk edecek siyah-beyazlılar, gelecek hafta Bursaspor deplasmanında terleyecek. Daha sonra üst üste Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) iki İzmir derbisine çıkacak Altay, bu periyottaki son maçında evinde Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, bu avantajı iyi kullanmanın planlarını yapıyor.


- İzmir
Adanaspor, Bornova, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:24 Kaynak: DHA
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