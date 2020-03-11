Altay, Bornova'da şans tanımıyor - Son Dakika
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Altay, Bornova'da şans tanımıyor

6 saat önce

Altay, TFF 1. Lig'in ikinci yarısında maçlarını oynamaya başladığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda çıktığı 5 maçın 5'ini de kazanarak fire vermedi.

Altay, Bornova'da şans tanımıyor, System.String[]

Altay, TFF 1. Lig'in ikinci yarısında maçlarını oynamaya başladığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda çıktığı 5 maçın 5'ini de kazanarak fire vermedi.


TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altay, lider Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri Portekizli santrforu Marco Paixao kaydetti. İzmir ekibi bu galibiyetle puanını 42'ye çıkararak Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir engeli aştı.


Altay, Bornova'da şans tanımıyor


Altay, TFF 1. Lig'in ikinci yarısından itibaren maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynamaya başlamıştı. Siyah beyazlılar, bu sürede çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alarak rakiplerine şans tanımadı. İzmir ekibi, sırasıyla İstanbulspor'u 1-0, Boluspor'u 2-1, Adanaspor'u 3-1, Altınordu'yu 1-0 ve son olarak Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Altay ayrıca ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan topladı.


Paixao, 16 gole ulaştı


Altay'ın yükselişinde ise takım oyununun ve teknik direktör etkisinin yanı sıra Portekizli golcüsü Paixao'nun da imzası var. Geçen sene ligde 29 gol atarak hem gol kralı olan hem de rekor kıran Paixao, bu sezonda formunu geç kazansa da takımını sırtlamaya devam etti. 35 yaşındaki santrfor, son 5 maçın 5'inde de skora katkı verdi. Paixao, bu maçlarda 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli golcü, açık ara önde götürdüğü krallık yarışında da gol sayısını 16'ya çıkarttı. - İZMİR

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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