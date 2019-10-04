Son Dakika Haberleri: Altay - Bursaspor maçının ardından
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Altay - Bursaspor maçının ardından

1 saat önce

TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşmasında Altay'ın sahasında Bursaspor'u yendiği karşılaşmanın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Altay - Bursaspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşmasında Altay'ın sahasında Bursaspor'u yendiği karşılaşmanın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.


TFF 1. Lig'de Altay sahasında Bursaspor'u mağlup ederken, teknik adamlar mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Değerli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Oyun için, galibiyet için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet başta başkanımız olmak üzere camiamıza armağan olsun. Milli aradan önce böyle bir oyunla kazanılan 3 puan çok değerli. İlerleyen haftalarda bu galibiyetin değeri çok iyi anlaşılacak. Bugün ilk yarıda ofansif ikinci yarıda ise defansif olarak iyi oynadık. Galibiyet tüm camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.


Bursaspor cephesi


Deplasmanda Altay'a mağlup olan Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, kaybetmelerine rağmen takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi. Koşukavak, "Adana Demirspor deplasmanında olduğu gibi burada da erken geriye düştük. Erken yenik duruma düştüğünüzde geri dönmeniz kolay olmuyor. Oyundan memnunum. İki topumuz direkten döndü. Çok rahat puan alabilirdik. Galibiyet için gereken reaksiyonu gösterdik" dedi. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:37 Kaynak: İHA
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