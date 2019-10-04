- Altay - Bursaspor maçının ardından

İZMİR - TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşmasında Altay'ın sahasında Bursaspor'u yendiği karşılaşmanın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

TFF 1. Lig'de Altay sahasında Bursaspor'u mağlup ederken, teknik adamlar mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Değerli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Oyun için, galibiyet için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet başta başkanımız olmak üzere camiamıza armağan olsun. Milli aradan önce böyle bir oyunla kazanılan 3 puan çok değerli. İlerleyen haftalarda bu galibiyetin değeri çok iyi anlaşılacak. Bugün ilk yarıda ofansif ikinci yarıda ise defansif olarak iyi oynadık. Galibiyet tüm camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Bursaspor cephesi

Deplasmanda Altay'a mağlup olan Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, kaybetmelerine rağmen takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi. Koşukavak, "Adana Demirspor deplasmanında olduğu gibi burada da erken geriye düştük. Erken yenik duruma düştüğünüzde geri dönmeniz kolay olmuyor. Oyundan memnunum. İki topumuz direkten döndü. Çok rahat puan alabilirdik. Galibiyet için gereken reaksiyonu gösterdik" dedi.