Altay, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan oyuncular daha sonra taktik çalıştı.
Altay'da Gabon Milli Takımı'nda Kovid-19 testi pozitif çıkan Andre Poko antrenmanda yer almadı.
İzmir temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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