Son Dakika Haberleri: Altay, Bursaspor'u konuk ediyor
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Altay, Bursaspor'u konuk ediyor

18 dakika önce

TFF 1. Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Altay, haftanın açılış karşılaşmasında Bursaspor'u ağırlayacak.

Altay, Bursaspor'u konuk ediyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Altay, haftanın açılış karşılaşmasında Bursaspor'u ağırlayacak.


Ligde oynadığı son iki karşılaşmada 1 puana razı olan Altay, 7. haftanın açılış karşılaşmasında yarın ligin iddialı ekiplerinden Bursaspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşmanın biletleri batı tribün 20, maraton 10 TL'den satışa sunuldu.


Zorlu karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan Gencer, İbrahim ve Cenk'in durumları maç saatinde belli olacak. Sakatlıktan kurtulan Tatos ise Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın görev vermesi durumunda forma giyebilecek. Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar, Bursaspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Menemen, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
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