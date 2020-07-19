Altay büyük hayal kırıklığı yaşıyor - Son Dakika

Altay büyük hayal kırıklığı yaşıyor

TFF 1'inci Lig'de son hafta maçında Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Altay, mutlak şampiyonluk hedeflerken Play-Off trenini de kaçırdı.

TFF 1'inci Lig'de son hafta maçında Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Altay, mutlak şampiyonluk hedeflerken Play-Off trenini de kaçırdı. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig için çok ümitlenen siyah-beyazlılar, hedefine ulaşamadı. En yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün Adanaspor'u 3-0 yenmesiyle ligi 54 puanla 7'nci sırada tamamlayan Altay, 2 puan farkla Play-Off'un kapısından döndü. Bu süreçte Akhisarspor, Osmanlıspor ve Giresunspor'u mağlup eden Altay, Adana Demirspor ve küme düşen Eskişehirspor'la berabere kalıp, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tek golle boyun eğdi.

Özellikle deplasmanda son sıradaki Eskişehir karşısında alınan 2-2'lik beraberlik ve dış sahadaki kötü performans, İzmir temsilcisinin 17 yıldır hasret kaldığı lige dönüşüne engel oldu. Büyük umutlarla Altay'ın dümenine geçen ve adı sık sık Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Yalçın Koşukavak, Giresun'da 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı. Play-Off'u çok istediklerini ancak amaçlarına ulaşamadıklarını anlatan Koşukavak, "Giresun'dan galibiyetle dönüyoruz ama bu bize yeterli olmuyor. Buraya gelmeden önce Play-Off ümidi taşıyorduk. Rakibimiz Karagümrük kazanınca yapacak hesabımız kalmadı. Süper Lig'e yükselen ve Play-Off'a kalan takımları kutluyorum. Umarım hakkımızda hayırlısı olur" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay büyük hayal kırıklığı yaşıyor - Son Dakika Spor
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