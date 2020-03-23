Altay, çalışmalarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay, çalışmalarına başladı - Son Dakika Spor

Altay, çalışmalarına başladı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, çalışmalara tekrar başladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, çalışmalara tekrar başladı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından 3 gün izin verilen takımın bugün dezenfekte işlemi yapılan Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplandığı belirtildi.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın antrenman öncesinde tüm futbolcular ve personelle toplantı yaptığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen profesyonel futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, tesislerde gerekli dezenfekte çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Futbolcuların çalışması için gerekli ortamın hazırlandığını aktaran Bozok, "Şu anda tüm tedbirler üst seviyede alındı. Hijyen ve sağlık koşulları kapsamında tesislerimizde hiçbir sıkıntı yok. Zaten son 10 gündür tesislere ziyaretçi kabul etmiyorduk. Teknik direktörümüzün planı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kutlu Aktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:04 Kaynak: AA

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