Son Dakika Haberleri: Altay çıkış arıyor! Rakip Fatih Karagümrük...
Son Dakika Spor Altay çıkış arıyor! Rakip Fatih Karagümrük...

Altay çıkış arıyor! Rakip Fatih Karagümrük...

6 saat önce

Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Altay çıkış arıyor! Rakip Fatih Karagümrük..., System.String[]

Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.


Maçın biletleri VIP tribün 100, batı tribünü 15, maraton 10 TL'den satışa sunuldu.


İzmir ekibinde sarı kart cezası sona eren stoper Abdülkerim ilk 11'deki yerini alacak. Sakatlığı devam eden sağ bek Erhan ise forma giyemeyecek.


Ligde 15 puanda kalarak 8. sıraya gerileyen Altay, 16 puanı bulunan 6. sıradaki rakibini yenerek Play-Off yarışından kopmamayı hedefliyor.


Yönetim taraftarları desteğe davet etti.


ALTAY'ın muhtemel 11'i şu şekilde...


Emre - Murat, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Deniz, Tavares, Putsila, Tatos, Kappel, Paixao

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Karaoğlan, Menemen, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:10 
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