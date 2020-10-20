Altay'da 16 korona virüs vakası

Altay, Teknik Direktör Yücel İldiz ve 8 futbolcu dahil olmak üzere 16 kişinin korona virüs testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Altay Spor Kulübü, dün yapılan Covid-19 testleri sonucunda 8 futbolcu ve Teknik Direktör Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personelde test sonuçlarının pozitif olarak çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığını ve gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığını duyurdu. - İZMİR