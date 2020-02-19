Altay'da 2. Koşukavak dönemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'da 2. Koşukavak dönemi - Son Dakika Spor

Altay'da 2. Koşukavak dönemi

7 saat önce

Teknik Direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayıran Altay, daha önce de siyah-beyazlı kulüpte görev yapan teknik adam Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Altay'da 2. Koşukavak dönemi, System.String[]

Teknik Direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayıran Altay, daha önce de siyah-beyazlı kulüpte görev yapan teknik adam Yalçın Koşukavak ile anlaştı.


TFF 1. Lig'in İzmirli ekiplerinden olan Altay, istikrarsız sonuçların ardından yollarını ayırdığı Ali Tandoğan'ın yerine Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile 1.5 yıllığına el sıkıştı. Koşukavak, 2014-2015 sezonunda da yarım sezon Altay'da görev yapmıştı.


En son Bursaspor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak, bu sezon yeşil-beyazlı ekibin başında sahaya çıktığı 15 maçta 8 galibiyet almıştı. - İZMİR

Yalçın Koşukavak, Ali Tandoğan, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:26 Kaynak: İHA
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