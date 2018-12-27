Son Dakika Haberleri: Altay'da 4 Yolcu

Altay'da 4 Yolcu

58 dakika önce

SPOR Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Özden Töraydın nezaretinde başlayan Altay, Antalya kampı öncesi Metin Yüksel, Egemen Gençalp, Ivanov ve Daf'tan kendilerine takım bulmalarını istedi.

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SPOR Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Özden Töraydın nezaretinde başlayan Altay, Antalya kampı öncesi Metin Yüksel, Egemen Gençalp, Ivanov ve Daf'tan kendilerine takım bulmalarını istedi.

Paixao dışındaki yabancı oyuncularını gözden çıkardığı öğrenilen siyah-beyazlılarda yol ayrımı yaşanacak futbolcu sayısının ilerleyen günlerde artabileceği belirtildi.

Yönetim, belirli bölgelere yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Altay, ikinci yarı hazırlıklarını yeni yıl arifesine kadar İzmir'de, 2 Ocak Çarşamba gününden itibaren ise Antalya'da devam edecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:27 Kaynak: DHA

Spor
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